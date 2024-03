Aplicația, numită „Tracking Streamer”, urmărește mișcările umane – în special mișcarea capului, încheieturii mâinii și degetelor – și transmite aceste date printr-o conexiune Wi-Fi către un robot din aceeași rețea. Robotul conectat traduce apoi datele în mișcări corespunzătoare.

Cercetătorii și-au publicat realizărilor într-o scurtă lucrare publicată pe 9 martie pe Github. Sistemul lor urmărește 26 de puncte plasate în mâini și încheieturi, precum și puncte separate în cap. De asemenea, înregistrează date spațiale, cum ar fi înălțimea față de sol.

Dezvoltatorul aplicației Younghyo Park, un doctorand la MIT a publicat un videoclip pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, care arată sistemul în acțiune.

???? Want to use your new Apple Vision Pro to control your robot? Want to record how you navigate / manipulate the world to train a policy?

I developed an app for VisionOS that can stream your head / wrist / finger movements over WiFi, which you can subscribe on any machines using… pic.twitter.com/l5CbeINWWf