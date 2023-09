Majoritatea gadgeturilor din prezent au fost create pentru a fi controlate prin atingere. Cum ar fi să controlezi o tabletă doar cu privirea? Acest lucru este posibil.

În timpul evenimentului „Devices" organizat de Amazon, compania a prezentat o nouă funcție Alexa care are ca scop sprijinirea utilizatorilor cu dizabilități de mobilitate sau de vorbire. „Eye Gaze on Alexa" va fi disponibilă în cursul acestui an pe noua tabletă Fire Max 11, lansată în luna mai.

Aceasta marchează prima dată când Amazon folosește tehnologia de navigare cu ajutorul ochilor pentru dispozitivele sale.

Concepută pentru clienții care nu pot atinge sau nu pot folosi vocea, funcția de urmărire a ochilor detectează prezența unui utilizator și urmărește în timp real la ce se uită acesta. „Eye Gaze" funcționează împreună cu „Tap to Alexa", astfel încât utilizatorii să poată privi la tableta Fire Max 11 și să efectueze acțiuni Alexa prestabilite, cum ar fi redarea de muzică și alte tipuri de divertisment, efectuarea de apeluri și controlul mediului lor casnic inteligent.

Amazon spune că a lucrat alături de specialiști pentru a construi o funcție care să ajute clienții în sarcinile lor zilnice, cum ar fi aprinderea luminilor sau comunicarea cu familia.

„Eye Gaze on Alexa" va fi lansată pe tabletele Fire Max 11 din SUA, Marea Britanie, Germania și Japonia.

O altă funcție Alexa pe care Amazon a anunțat-o este „Call Translation", prin care apelurile audio și video ale Alexa sunt traduse și subtitrate în timp real. Noua funcție ar putea ajuta vorbitorii non-nativi să comunice mai eficient. De asemenea, subtitrările ar putea fi utile pentru utilizatorii surzi și cu deficiențe de auz.

