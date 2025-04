(P) Galaxy A56: Funcțiile AI care transformă fiecare fotografie într-un moment de neuitat

Best Face – Poza de grup perfectă, de fiecare dată

Realizarea unei fotografii de grup reușite poate fi o provocare – cineva clipește, altcineva se uită în altă parte. Cu funcția Best Face, Galaxy A56 analizează expresiile faciale ale fiecărei persoane și le combină pe cele mai bune într-o singură imagine finală. Rezultatul? Toți din poză arată impecabil. Marian a descris perfect această funcție.

„De fiecare dată vei avea poza perfectă de urcat pe rețelele de socializare”, a spuns Marian Andrei, prezentatorul emisiunii iLikeIT.

Un telefon „Awesome” cu AI pentru toți

Galaxy A56 este dovada că funcțiile avansate de inteligență artificială pot fi accesibile, intuitive și extrem de utile în viața de zi cu zi. De la fotografii fără elemente deranjante, la filtre creative și portrete de grup perfecte, noul telefon de la Samsung ridică nivelul experienței foto pentru toți utilizatorii, indiferent de nivelul de experiență.

Galaxy A56 5G – Performanță, durabilitate și Awesome Intelligence pentru toți

Noile funcții AI testate de Marian Andrei în materialul iLikeIT vin la pachet cu o întreagă filozofie care stă la baza noii serii Galaxy A. Cu lansarea modelelor Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G și Galaxy A26 5G, Samsung marchează un pas semnificativ înainte în democratizarea inteligenței artificiale mobile, sub umbrela inițiativei AI for all.

Această nouă generație de telefoane integrează în premieră Awesome Intelligence, un pachet complet de funcții AI avansate, optimizate pentru creativitate, eficiență și ușurință în utilizare. Pe lângă funcțiile vizuale precum Object Eraser, Filters și Best Face, noile modele aduc și capabilități precum Circle to Search with Google, care permite identificarea rapidă de informații direct de pe ecranul telefonului – inclusiv recunoașterea de numere de telefon, adrese sau chiar melodii în timp real.

Galaxy A56 5G duce creativitatea la următorul nivel datorită camerei triple, cu un senzor principal de 50MP și un obiectiv ultra-wide de 12MP, dar și cu posibilitatea de a înregistra selfie-uri HDR pe 10 biți. Funcția Nightography este acum mai inteligentă și mai eficientă, cu un mod Low Noise dedicat camerei frontale, astfel încât momentele de seară să arate la fel de bine ca cele din timpul zilei.

Tot la capitolul cameră, Galaxy A56 5G rămâne în centrul atenției prin Best Face, funcția AI care analizează și combină expresiile fețelor din fotografii de grup pentru a oferi mereu „acea” poză perfectă.