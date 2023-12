Compania Nothing se pregătește să lanseze un nou telefon, de data aceasta unui și mai accesibil.

În ultimele săptămâni, au existat zvonuri despre un „Nothing Phone 2a" mai accesibil, care ar urma să fie lansat. Listele organismelor de reglementare au confirmat că este vorba despre un nou dispozitiv cu numărul său de model A142. Acesta ar avea ecranul de 6,7 inchi și un decupaj central pentru camera de selfie.

Imaginea apărută pe internet nu arată designul final, ci mai degrabă poziția interfeței de iluminare Glyph, care este radical diferită. Dispozitivul are un nou modul de cameră centrat pe spate, cu trei elemente de iluminare în jurul său și alte câteva elemente de design interesante în jurul jumătății inferioare a dispozitivului. La fel ca în cazul telefonului nothing phone (2), una dintre luminile Glyph pare să susțină un design granular, care ar putea fi utilizat pentru unele dintre legăturile cu aplicațiile pe care le oferă Nothing, cum ar fi noua integrare Google Calendar.

Această randare este atașată numelui de cod „Pacman", care se aliniază cu schema de nume de cod a Nothing pentru telefoanele sale, ce se bazează pe jocurile video clasice. Telefonul Nothing (1) a fost „Spacewar", iar telefonul Nothing (2) a fost „Pong". De asemenea, se pare că dispozitivul folosește un chipset MediaTek, mai exact Dimensity 7200.

În ceea ce privește momentul în care ar putea sosi acest Nothing Phone 2a, se pare că debutul va avea loc la MWC. Într-un anunț făcut săptămâna aceasta, Nothing a confirmat un eveniment la Barcelona pe 27 februarie, cu deschierea - „Nothing to see” sau „Nimic de văzut".