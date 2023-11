Lipsa de compatibilitate între iMessage de la Apple și aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Telegram și Google Messages, a dus la un decalaj între utilizatorii din cele două ecosisteme. Nothing oferă acum o soluție utilizatorilor săi prin noua sa aplicație de mesagerie Nothing Chats.

Dezvoltată în parteneriat cu Sunbird Messaging, Nothing Chats oferă compatibilitate cu iMessage, suport complet pentru mesaje de chat în grup, partajare de conținut media la rezoluție completă și posibilitatea de a lua notițe vocale.

Nothing Chats va fi disponibil pe Google Play Store începând cu 17 noiembrie, exclusiv pentru utilizatorii Nothing Phone (2). Noua platformă de mesagerie funcționează prin utilizarea procesului patentat de Sunbird, care presupune crearea și validarea unui ID Apple pe un dispozitiv Apple, pe care utilizatorii îl folosesc apoi pentru a se conecta la aplicația Nothing Chats. Nothing Chats folosește apoi computerele Mac mini ale Sunbird din Europa și America de Nord ca punct de legătură pentru trimiterea și primirea de texte și materiale media compatibile cu iMessage.

Nothing afirmă că toate mesajele Nothing Chats sunt criptate, astfel încât nici Sunbird, nici Nothing nu pot accesa mesajele sau fișierele partajate.