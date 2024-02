Huawei a prezentat modelul Pocket 2 – cel mai recent pliabil cu clapetă, cu îmbunătățiri pe toate planurile.

Acesta este primul Huawei de acest tip care implementează o balama waterdrop pentru zero decalaj și este, de asemenea, primul telefon flip din lume cu patru camere externe, informează GSM Arena.

Huawei a pus un LPTO OLED pliabil de 6,94 inchi pe interior, în timp ce ecranul de acoperire are un ecran circular de 1,15 inchi lângă insula camerei, într-un design simetric, cu cerc dublu. Ecranul mare are rezoluție Full HD+, în timp ce display-ul circular are 340 x 340 pixeli.

Compania a încetat să dezvăluie ce procesoare implementează pe smartphone-uri, așa că putem doar să presupunem că acest nou telefon este alimentat de un Kirin 9000S. RAM-ul este de 12 GB cu trei opțiuni de stocare - 256 GB, 512 GB sau 1 TB. Există, de asemenea, un Pocket 2 Art cu un aspect mai elegant și un combo de stocare de 16 GB RAM și 1 TB.

Camera principală de pe spatele lui Pocket 2 are un senzor de 50 MP cu OIS și deschidere a diafragmei f/1.6 în față. Camera ultrawide are un senzor de 12 MP și deschidere a diafragmei f/2.2, toate acestea fiind implementate alături de teleobiectivul F/2.4 3x de 8MP.

A patra cameră este de fapt un senzor UV de 2 MP. Potrivit Huawei, camera hiperspectrală poate detecta intensitatea UV, sugerându-vă să aplicați protecție solară pe față și chiar să detectați petele solare profunde.

Pocket 2 vine cu o baterie de 4.520 mAh, care este mai mare decât a oricărui alt flip pliabil din portofoliul companiei. În plus, există și încărcare wireless de 40 W pentru prima dată, în timp ce cea cu fir este evaluată la 66 W. Un telefon relativ mic se încălzește rapid la aceste rate, așa că Huawei folosește un VC, plasat convenabil în jumătatea de sus. Există, de asemenea, mai multe straturi de grafit pentru a îmbunătăți conductivitatea termică.

Telefonul vine cu HarmonyOS 4 out of the box, iar interfața de utilizare face personalizarea ecranului de acoperire mult mai ușoară. Poate fi un ceas, un GIF cu un animal de companie drăguț animat sau chiar un avatar. Desigur, acesta este folosit și pentru notificări, dar și ca un al doilea ecran pentru realizarea selfie-urilor cu camera principală, iar din moment ce telefonul este lansat mai întâi în China, afișajul poate vizualiza un cod QR pentru plăți inteligente.

Huawei oferă Pocket 2 în patru culori - Gri Tahitian, Alb Rococo, Violet și Negru. Versiunea Art se numește Dream Blue și costă peste 1.500 USD. Opțiunile mai accesibile sunt 1.040 USD pentru 256 GB de stocare, 1.110 USD pentru 512 GB sau 1.180 USD.