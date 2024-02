Trupa The Beatles se afla în mijlocul unui turneu în care au susținut cinci concerte în doar trei zile la faimoasa arenă japoneză Nippon Budokan - dar când nu cântau, se retrăgeau în apartamentul prezidențial de la Tokyo Hilton, unde au realizat o operă de artă care a ajuns să fie cunoscută sub numele de „Images of a Woman".

Acest tablou, considerat de unii experți ca fiind singura operă de artă realizată în comun de toți cei patru Beatles (sau cel puțin semnată de toți patru), a fost vândut la casa de licitații Christie's din New York pe 1 februarie.

„Images of a Woman" a fost estimat la un preț undeva între 400.000 și 600.000 de dolari și „cristalizează un moment magic din istoria Beatles", a declarat specialistul Casey Rogers de la Christie's în timpul unui interviu telefonic pentru CNN. Prețul său final de vânzare a fost de aproape trei ori mai mare decât cel mai mare preț estimat - 1.744.000 de dolari.

În afara concertelor, grupul a rămas în camera de hotel la cererea autorităților locale, care erau îngrijorate de siguranța lor. Vizita trupei în țară a atras atât fani, cât și protestatari. Un vizitator, însă, le-a dăruit celor de la Beatles câteva instrumente de artă, potrivit comunicatului de presă emis de Christie’s. Astfel, trupa s-a strâns în jurul unei mese, cu o foaie albă de hârtie în mijloc și o lampă centrată deasupra ei. Fiecare Beatle s-a așezat la un colț, pictând ceva diferit. Înregistrările pentru albumul care avea să fie lansat drept „Revolver" au rulat pe fundal.

Fotograful Robert Whitaker a fost prezent și el pentru a surprinde grupul la lucru. „Nu i-am văzut niciodată mai calmi sau mai mulțumiți decât în acest moment", a observat el, potrivit comunicatului Christie's.

The Beatles nu erau străini de arta vizuală. Lennon a urmat cursurile unei școli de artă, iar McCartney a studiat și el acest domeniu. Atât George Harrison, cât și Ringo Starr desenau „des și cu mult talent", se mai arată în sursa citată.

Fiecare colț al tabloului reflectă o notă personală, cu multă varietate de forme și culori. Porțiunea lui Harrison, care folosește tușe de pensulă mai întunecate și cu aspect mai dur, pare să se întindă cel mai mult din colțul său, în timp ce zona lui Starr este mai mică și caricaturală. Atât Lennon, cât și McCartney au lucrat în principal în acrilic, au precizat cei de la Christie's, în timp ce Harrison și Starr s-au bazat mai mult pe acuarelă.

Membrii Beatles nu au dat niciodată o denumire oficială picturii lor, dar a devenit cunoscută sub numele de „Images of a Woman" la sfârșitul anilor 1980. După ce a fost finalizat, tabloul a fost achiziționat de Tetsusaburo Shimoyama, un executiv din industria de divertisment care era pe atunci președintele fan clubului Beatles din Tokyo. În 1989, tabloul a fost cumpărat de proprietarul unui magazin de discuri Takao Nishino, a relatat The Atlantic în 2012, când Nishino a scos la rândul său „Images of a Woman" la licitație.

„Images of a Woman" a făcut parte din „Exceptional Sale" a casei Christie's, un eveniment anual de licitații organizat la New York, Londra și Paris.

„Acestea sunt obiecte rare la nivel de capodoperă, deseori unicat, cu importanță istorică", a declarat Rogers, care a precizat că tabloul lui The Beatles a fost scos la licitație alături de alte obiecte memorabile rock and roll, precum și de opere de artă și multe altele.

Deși nu a fost celebrat pe scară largă, poate nici foarte cunoscut, tabloul „Images of a Woman" a fost rezultatul unic al unui moment special din cariera trupei. La sfârșitul lunii august 1966, la mai puțin de două luni de la plecarea din Japonia, The Beatles au susținut ultimul lor concert - cu excepția unei reprezentații pe acoperiș din 1969 - la Candlestick Park din San Francisco, punând capăt turneelor riguroase și concentrându-se pe munca de studio.

Sursa foto: Christie's Images Ltd. 2023