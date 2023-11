În săptămâna cursei Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas, Electronic Arts Inc. introduce un weekend “Free to Play” pentru fanii F1. F1® 23 a ridicat miza și a pregătit fanilor o serie de activități și provocări în joc, dar și în afara lui.

Jucătorii vor putea să concureze pe faimosul Las Vegas Strip, să se lase provocați de cel mai rapid tur a lui Charles Leclerc, să descopere noile recompense #LasVegasGP și multe altele. Daniel Ricciardo, pilotul Scuderiei AlphaTauri, Max Verstappen, ambasadorul EA SPORTS, și Anthony Joshua, campionul britanic la box, se vor alătura distracției și vor lua cu asalt circuitul în F1® 23.

Între 16 și 20 noiembrie 2023, jucătorii din toată lumea vor avea oportunitatea de a experimenta uimitorul circuit Las Vegas Grand Prix și să se joace gratuit F1® 23 pe PlayStation®4 și PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, and PC (Steam). Cei care se joacă în timpul weekendului vor câștiga XP duble din diferite moduri de joc, dar și alte premii.

Noii jucători care vor cumpăra jocul vor avea ocazia, de asemenea, să primească reduceri, de până la 60% din prețul de vânzare obișnuit, chiar de pe platformele de retail în perioada stabilită. Tot progresul jucătorilor și tot conținutul cumulat în această perioadă vor fi salvate încă din perioada de trial.

Super show la HyperX Arena Las Vegas

Pentru și mai mult entuziasm, EA SPORTS va găzdui un eveniment plin de sportivi renumiți la HyperX Arena Las Vegas. Evenimentul va fi o întâlnire între lumi, întrucât vor participa nume mari din lumea sportului, a jocurilor și mai departe de acestea, care se vor confrunta pentru a da startul weekendului FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023.

Fanii sunt invitați să fie cu ochii pe canalul oficial de YouTube al Formula 1 , pe data de 15 noiembrie, la ora 1 PM PT (ora 23:00 a României) pentru a-i vedea. Toți piloții care vor lua parte la eveniment sunt anunțați deja pe canalele sociale ale F1® 23.

Daniel Ricciardo, prima reacție după ce a testat circuitul din Vegas

Daniel Ricciardo a împărtășit din entuziasm înainte de cursă într-un nou videoclip care cuprinde primul moment în care acesta a văzut noul circuit din SUA, în joc. Vezi VIDEO mai jos! Pe 17 noiembrie, va fi disponibil și un preview în care Max Verstappen se pregătește pentru noul circuit, în timp ce triplul campion mondial îl va conduce pe superstarul boxului Anthony Joshua pe străzile din Vegas, în F1® 23.

„Las Vegas este un loc emblematic, care cuprinde una dintre cele mai faimoase porțiuni de asfalt din lume”, a declarat Lee Mather, Senior Creative Director pentru Codemasters. „Mi-a plăcut să privesc cum echipa a construit o recreere virtuală atât de realistă a vibrației și energiei de pe Strip. Am fost onorați să aducem acest nou circuit în F1® 23 pentru ca jucătorii de pretutindeni să se bucure de el înainte de Grand Prix-ul din lumea reală și sperăm ca toată lumea să se distreze la fel de mult ca Daniel Ricciardo atunci când vor concura pe Sin City în joc săptămâna aceasta”.

Evenimentele din F1® 23 vor începe înainte de weekend pentru cei care își doresc să se întreacă pe bulevard. Între 14 și 20 noiembrie, vor fi introduse mai multe evenimente în joc, inclusiv un nou „Pro Challenge” din Las Vegas cu Charles Leclerc, dar și un eveniment de tip Scenario „F1® World” cu Lewis Hamilton. EA SPORTS va oferi, de asemenea, o serie de elemente în joc, dezvoltate în parteneriat cu Las Vegas Grand Prix, în mod gratuit. Pentru a le obține, jucătorii vor trebui să se conecteze zilnic în joc între 16 și 18 noiembrie și să-și verifice căsuța de e-mail.

În plus, în perioada 20 noiembrie – 11 decembrie, jucătorii pot experimenta senzația de a concura cu monoposturile Ferrari, contructor care a dezvăluit recent noul design „Golden Era”, aducând un omagiu primei ere de aur a Formulei 1 în America.

Alătură-te sărbătorii spectacolului de Formula 1® în Las Vegas! O listă plină de activități și experiențe în jurul Vegasului, care au loc la F1® 23, pot fi găsite aici .

Pentru mai multe informații despre F1® 23, jocul oficial al campionatului FIA Formula One World, disponibil pe PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, PC, via EA App, Epic Games Store, și Steam, urmăriți site-ul oficial al jocului Formula 1 și canalele sociale.