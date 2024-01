Hyundai a debutat cu noul său concept de taxi aerian, S-A2, la CES 2024 din Las Vegas. Vehiculul electric cu decolare și aterizare verticală (eVTOL) este o continuare a modelului S-A1 pe care l-a prezentat la același eveniment în 2020.

Hyundai încă are în vedere S-A2 ca soluție de transport zilnic pentru zonele urbane, care ar putea duce pasagerii din punctul A în punctul B mult mai repede decât dacă ar fi călătorit cu mașina sau cu autobuzul și ar fi trebuit să se confrunte cu traficul de zi cu zi.

S-A2 are o viteză de croazieră de aproximativ 190 de kilometri pe oră la atingerea unei altitudini de 450 de metri și a fost proiectat pentru a efectua curse scurte între 40 și 65 de kilometri. Are opt rotoare și o arhitectură de propulsie electrică despre care compania spune că poate funcționa „la fel de silențios ca o mașină de spălat vase", spre deosebire de elicopterele tradiționale zgomotoase.

În interior, vehiculul are locuri pentru un pilot și patru pasageri și are un sistem de iluminare care oferă indicii vizuale, cum ar fi locul de intrare și ieșire. Din motive de siguranță, are o mulțime de componente redundante, cum ar fi grupul motopropulsor și comenzile de zbor, care pot prelua controlul în cazul în care cele principale se defectează.

Compania de mobilitate aeriană a Hyundai speră să atingă nivelurile de siguranță ale aviației comerciale și să intre pe piață cu un vehicul eVTOL până în 2028. S-ar putea să vedem viitoarele versiuni ale conceptului în cadrul următoarelor evenimente CES înainte de acel an - sau după, dacă vor trebui să își ajusteze calendarul.

Atunci când vehiculul va ajunge pe piață, compania intenționează să utilizeze capacitățile de producție în masă ale Hyundai pentru a fabrica mașinăriile sale eVTOL.