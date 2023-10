Abonamentele plătite au devenit din ce în ce mai frecvente, astfel încât și-au făcut loc și în domeniul social media. Am văzut deja acest lucru cu X Premium (cunoscut anterior sub numele de Twitter Blue), iar acum, Meta este cea care vrea să facă ceva similar. Compania intenționează să ofere un abonament de aproximativ 13 euro pe lună pentru a elimina complet reclamele de pe Instagram și Facebook.

Acest nou nivel de subscripție plătită are ca scop respectarea reglementărilor europene care interzic urmărirea utilizatorilor pentru publicitate personalizată. După cum a relatat The Wall Street Journal, Meta intenționează să facă publice aceste noi opțiuni premium în următoarele câteva luni. Iată cum ar urma să funcționeze: utilizarea unui cont Instagram sau Facebook ar costa aproximativ 13 euro pe mobil, 10 euro pe calculator și încă 6 euro pentru fiecare cont asociat.

Totuși, asta nu înseamnă că sunteți obligați să plătiți pentru a folosi aceste rețele sociale. Cei care doresc să continue să le folosească așa cum au putut să o facă până acum o pot face în continuare complet gratuit, dar cu reclame incluse. Așadar, puteți răsufla ușurați.

Mișcarea celor de la Meta are ca scop adaptarea la Digital Markets Act a UE. Această reglementare are ca scop asigurarea concurenței online și împiedicarea marilor companii de a manipula piața la discreția lor. În plus, DMA necesită, de asemenea, consimțământul utilizatorilor pentru transferul datelor lor între platforme, lucru de care Instagram și Facebook beneficiază în mod special, arată GSM Arena.

Pentru aceste companii, datele au o valoare imensă datorită utilizării lor în campaniile de publicitate și marketing, printre altele. Cu cât îți înțelegi mai bine publicul, cu atât mai ușor este să îi vinzi produse specifice. Potrivit Meta, noile abonamente ar rezolva această problemă în Europa, fără a pierde profitabilitatea pe parcurs.