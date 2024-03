Măsura obligativității anvelopelor de iarnă este una determinată de siguranță și, deoarece în mod obișnuit oamenii nu erau obișnuiți cu acestea și nu le considerau necesare, a devenit o normă obligatorie, impusă prin lege.

Pentru a înțelege mai bine de ce sunt mai bune anvelopele de zăpadă iarna, trebuie să înțelegem felul în care acestea sunt proiectate și construite.

Anvelopele de iarnă sunt construite din materiale moi care își mențin proprietățile elastice chiar și la temperaturi de sub -10 grade Celsius. Acestea încep să-și dovedească eficiența imediat ce temperaturile ambiante scad sub +10 grade și se comportă foarte bine atât pe asfalt uscat cât și pe ploaie, mâzgă sau zăpadă. Profilul acestora este caracterizat de șanțuri adânci longitudinale și oblice care permit atât eliminarea apei cât și a zăpezii. În plus, pe blocurile de cauciuc cu care calcă efectiv pe suprafața de rulare, se pot observa striații în zig-zag ce permit anvelopei să se „agațe” de zăpadă. Oricât de bizar ar suna, cea mai bună aderență cu zăpada o are tot zăpada, nu anvelopa. Iar acele striații exact asta fac: prind zăpadă între ele și asigură în acest fel aderența necesară înaintării sau frânării. Dezavantajul striațiilor oblice sau transversale este că nu oferă o aderență excelentă contra alunecării laterale. Din acest motiv, ar fi de preferat ca șoferii care au mașinile dotate cu astfel de pneuri să nu se hazardeze pe drumuri virajate și să le abordeze cu prudență.

Capacitatea acestor tipuri de anvelope de a performa în condițiile în care un set de anvelope all-season ar fi complet depășite le fac preferabile în cele mai multe situații de temperaturi scăzute. Astfel, chiar și pe asfalt uscat dar cu temperaturi scăzute, anvelopele de iarnă și zăpadă se vor comporta foarte bine. Singurul lor dezavantaj față de o anvelopă all-season este atunci când, în mod constant, temperaturile ambiante depășesc 17 grade Celsius. Prin urmare, odată ce afară sunt rareori temperaturi peste această valoare, deja le puteți monta pe mașină. Astfel veți prelungi durata de viață a anvelopelor de vară care, deseori, nu au aceeași rezistență în timp și număr de kilometri precum cele de iarnă.

Cu toții știm ce se întâmplă spre sfârșitul toamnei și începutul iernii, când tot mai mulți șoferi aleg să-și schimbe anvelopele de vară cu cele de iarnă. Acest fapt este amplificat dacă se anunță cumva lapoviță sau ninsoare. Astfel, aproape imediat, toate vulcanizările din orașe ajung să lucreze până noaptea târziu, încercând din răsputeri să-și servească bine clienții. Din păcate această situație se întâmplă deja de mai mulți ani și sunt destul de mici șansele ca anul acesta să se întâmple altfel. Pentru a nu ajunge în această situație, aveți două variante: fie le montați mai devreme, fie riscați și le montați la câteva zile sau chiar o săptămână după ce a început febra schimbărilor de roți. Fiecare dintre cele două situații prezintă avantaje și dezavantaje, desigur.

Dacă le schimbați mai devreme, aveți toate șansele ca personalul de la vulcanizare să aibă suficient timp să verifice cu atenție pneurile de iarnă de uzuri, deteriorări sau deformări. Astfel vor avea șansa să facă un serviciu de calitate care nu ar fi la fel de posibil în cazul în care ar fi aglomerație mare. În cazul în care alegeți să faceți această operațiune de schimbare când temperaturile maxime rareori depășesc 17 grade, deja puteți considera că ați făcut o alegere precaută. Dacă, în schimb, aveți multe zile cu temperaturi de peste 20 de grade și cu minime ce nu coboară sub 10 grade Celsius, atunci puteți spune că v-ați grăbit puțin. Această grabă vă va costa, o uzură accentuată a anvelopelor de iarnă, în funcție de cât de mult mergeți în acea perioadă.

În cazul în care le schimbați mai târziu, vă asumați faptul că până atunci nu veți avea o aderență corespunzătoare. Asta va duce la lungirea distanțelor de frânare și la o scădere a siguranței rutiere. Partea bună este că, la fel ca și atunci când le veți schimba foarte din timp, nu va fi foarte mare înghesuială la vulcanizare iar tehnicienii de acolo vor putea să facă un serviciu de calitate. Totuși, de preferat din aceste două situați este prima, pe principiul că pe asfalt uscat poți avea o aderență mai bună cu o anvelopă de iarnă decât pe umezeală și frig cu o anvelopă de vară.