NFT-urile au avut perioada lor de glorie și au fost cumpărate chiar cu milioane de dolari, însă acum majoritatea nu mai valorează nimic.

Potrivit unui raport recent al platformei dappGambl intitulat „Dead NFTs: The Evolving Landscape of the NFT Market", 95% dintre token-uri sunt practic lipsite de valoare în prezent. Compania a constatat că 69.795 din cele 73.257 de colecții NFT analizate au acum o valoare de piață de zero. Cu alte cuvinte, 95 la sută dintre colecționarii NFT - adică din cele 23 de milioane de persoane - păstrează drepturile exclusive asupra unor JPG-uri care nu valorează efectiv nimic.

„Această realitate descurajantă ar trebui să servească drept o trezire la realitate din euforia care a înconjurat adesea spațiul NFT", se arată în analiza dappGambl. „Printre poveștile cu piese de artă digitală care se vând cu milioane de euro și povești de succes peste noapte, este ușor să trecem cu vederea faptul că piața este plină de capcane și pierderi potențiale."

NFT-urile au intrat în lumina reflectoarelor în urmă cu doi ani, unele NFT-uri căutate ajungând la milioane de dolari la vremea respectivă. Dar interesul s-a diminuat semnificativ, iar prețurile au scăzut vertiginos. În iulie, prețul de bază al colecției Bored Ape Yacht Club s-a prăbușit la un minim istoric de sub 30 ETH - aproximativ 58.700 de dolari la momentul respectiv - care a fost cel mai scăzut nivel din octombrie 2021.

De atunci, prețul de bază a continuat să scadă, ajungând la 24 ETH la momentul redactării acestui articol, potrivit CoinGecko, sau aproximativ 38.000 de dolari. Acest lucru nu înseamnă neapărat că NFT-urile au dispărut complet, raportul sugerând că ele „au încă un loc în viitorul nostru".

Dar, pentru a rezista furtunii, NFT-urile vor trebui să demonstreze că au o valoare inerentă, fie că aceasta provine din faptul că sunt relevante din punct de vedere cultural sau că reprezintă artă reală, ceea ce este destul de greu de făcut.

