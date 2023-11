Astronomii au detectat o particulă rară și extrem de încărcată energetic ce cade pe Pământ din spațiu.

Denumită Amaterasu, după numele zeiței Soarelui din mitologia japoneză, aceasta este una dintre cele mai înalt încărcate particule detectate vreodată, potrivit cercetătorilor.

Originile sale rămân încă necunoscute, dar experții cred că numai cele mai puternice evenimente celeste - de o amploare mult mai mare decât o explozie stelară - le pot produce.

Particula Amaterasu are o energie care depășește 240 de exa-electron-volți (EeV), ceea ce reprezintă de milioane de ori mai mult decât „greutatea” energetică a particulelor care se regăsesc în cel mai puternic accelerator construit vreodată de oameni. Ea este secondată doar de „particula lui Dumnezeu” - cunoscută și sub numele de „Bosonul Higgs”, o altă rază cosmică de energie ultra-înaltă care a fost detectată în 1991 și care posedă o energie de 320 EeV.

Toshihiro Fujii, profesor asociat la Universitatea Metropolitană Osaka din Japonia, a declarat pentru the Independent: „Când am descoperit pentru prima dată această rază cosmică de energie ultra-înaltă, am crezut că trebuie să fie o greșeală, deoarece prezenta un nivel de energie fără precedent care nu a mai fost detectat în ultimele trei decenii."

Particulele încărcate din aer produc un tip de radiație electromagnetică ce poate fi detectată de instrumente specializate. Un astfel de instrument este Telescope Array din Utah, SUA, care a găsit particula Amaterasu.

Acest eveniment misterios părea să iasă din zona Local Void, arie relativ goală a spațiului care mărginește galaxia Calea Lactee. Experții sugerează că acest lucru ar putea indica o deviație magnetică mult mai mare decât cea cunoscută sau o înțelegere incompletă a fizicii particulelor de înaltă energie.

Astronomii speră că particula Amaterasu va deschide calea pentru investigații suplimentare care ar putea ajuta la cunoașterea în profunzime a razelor cosmice de înaltă energie și a provenienței lor.