Studiile timpurii ale cerului au durat ani întregi pentru a fi finalizate, dar multe observații moderne pot căuta modificări foarte rapide, de ordinul săptămânilor sau zilelor.

Această capacitate de a urmări schimbările de pe cer a transformat și modul în care facem astronomie și începe să dea niște rezultate interesante. Ca exemplu, o scanare a cerului în infraroșu a dezvăluit stele ascunse pe care astronomii nu le-au observat înainte.

Într-o serie de lucrări publicate în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, autorii au analizat datele dintr-un sondaj realizat timp de un deceniu numit Visible and Infrared Survey Telescope (VISTA). Acesta le permite astronomilor să urmărească sute de milioane de stele la lungimi de undă în infraroșu.

În aceste lucrări, echipa a analizat observațiile pentru a se concentra pe aproximativ 200 de stele care au arătat cele mai importante schimbări ale luminozității. Aceste schimbări tranzitorii sunt relevante deoarece pot dezvălui dinamica subtilă a stelelor. Unul dintre obiectivele studiilor a fost să caute stele foarte tinere, în primele momente ale tranziției spre a deveni adevărate astre strălucitoare.

Echipa a găsit, astfel, și o surpriză. Adânc în centrul galaxiei noastre, au găsit 21 de stele gigantice roșii cu schimbări dramatice de luminozitate. S-au dovedit a face parte dintr-o nouă categorie de gigantă roșie. Centrul galaxiei noastre este bogat în elemente grele, astfel încât aceste stele gigante roșii au în componență o cantitate mare de metale. Pe măsură ce „îmbătrânesc”, pot arunca nori de praf care pot întuneca steaua pentru un timp. Așa că aceasta dispare temporar din vedere și apoi se luminează din nou pe măsură ce norii se împrăștie.

Această descoperire ar putea schimba înțelegerea astronomilor asupra modului în care elementele grele sunt eliberate în galaxie pentru a fi folosite de noi stele.