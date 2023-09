Trecerea de la mașinile cu motoare cu combustie la vehiculele electrice va fi o parte importantă a tranziției către energia regenerabilă. Dar, pentru ca această schimbare să facă diferența cu adevărat, energia electrică care alimentează următoarea generație de mașini va trebui să fie, de asemenea, ecologică.

Există câteva mașini solare în producție, de la mașina Squad, asemănătoare unei mașini de golf, care costă 6.800 de dolari, până la elegantul Lightyear 0 de 250.000 de dolari. Acum, un producător suedez preia conceptul solar și proiectează camionul solar hibrid de la Scania, ce a fost testat pentru prima dată pe drumurile publice săptămâna trecută.

Unul dintre primele vehicule de acest tip, camionul este un proiect de cercetare care implică atât mediul academic, cât și industria, iar creatorii săi speră că va fi un pas înainte în reducerea amprentei ecologice a industriei de transport rutier.

Vehiculele solare hibride au o baterie care poate fi conectată la priză pentru a se încărca, dar sunt, de asemenea, echipate cu panouri solare care oferă o sursă alternativă de energie. Camionul Scania are panouri solare care acoperă o suprafață de 100 de metri pătrați, toate pe părțile laterale și pe partea superioară a remorcii. Panourile au fost realizate special pentru acest proiect, iar echipa spune că sunt mai ușoare și mai eficiente decât standardul actual al industriei.

Camionul are un motor de 560 de cai putere, iar panoul său solar poate furniza până la 8.000 de kilowați oră (kWh) de energie pe an în Suedia sau în climate similare - ceea ce echivalează cu o autonomie de aproximativ 5.000 de kilometri. Fiind atât de nordică, Suedia nu este cel mai însorit loc; cercetătorii spun că în climatele mai însorite (exemplul pe care îl dau este Spania), autonomia s-ar putea dubla, ajungând la aproape 10.000 km pe an

Echipa lucrează, de asemenea, la dezvoltarea de celule solare în tandem cu o eficiență și mai mare, despre care spun că ar putea dubla a doua oară producția de energie solară. Bateriile camionului au o capacitate totală de 300 kWh, 100 kWh fiind plasate pe camion, iar restul de 200 kWh pe remorcă.

