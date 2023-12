Experții au stabilit o strategie pentru a pune capăt epidemiei de SIDA până în 2030. Dar este, oare, posibil?

Un diagnostic HIV nu mai este de ani de zile o condamnare la moarte, datorită medicamentelor puternice. Cu toate acestea, în ciuda progreselor incredibile, HIV (virusul imunodeficienței umane) rămâne o amenințare globală pentru sănătatea publică, cu 1,3 milioane de noi infecții, aproximativ jumătate fiind decese, numai în 2022.

În timp ce numărul noilor infecții cu HIV a scăzut în mod constant de la apogeul din 1995, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult cu boala, numărul de persoane care sunt HIV pozitive a crescut.

Țările din întreaga lume au semnat un program ambițios sub umbrela Națiunilor Unite, cu scopul de a „reduce rata noilor infecții cu HIV și a deceselor legate de SIDA la un nivel mai mic decât rata de reproducere de 1”, a declarat un reprezentant ONU pentru Live Science. Aceasta ar însemna că fiecare persoană care trăiește cu HIV ar infecta mai puțin de o persoană în timpul vieții.

Dacă programul va avea succes, am vedea 200.000 de noi infecții cu HIV și 130.000 de decese legate de SIDA în întreaga lume în 2030 - cu 90% mai puține decât în 2010. În timp ce eradicarea virusului ar necesita un vaccin și un tratament, am putea ajunge în cele din urmă la o rată de infecții cu HIV de deces aproape de zero.

„Avem instrumentele pentru a pune capăt SIDA ca o amenințare pentru sănătatea publică. Avem intervenții biomedicale”, au spuns medicii. „Provocarea este să ajungem cu toții în acel punct”.

Până în 2014, a existat un consens puternic potrivit căruia medicamentele pe care omenirea le avea ar putea pune capăt epidemiei de SIDA. Dar acele medicamente nu au fost lansate suficient de repede pentru a preveni revenirea infecțiilor, a avertizat UNAIDS. La acel moment, modelele preziceau că, dacă serviciile de tratament și prevenire nu ajungeau la mai mulți oameni de-a lungul timpului, numărul persoanelor cu HIV ar crește la 41,5 milioane până în 2030.

Acum, însă, un obiectiv major, ținta „95-95-95”, este stabilit pentru 2025. Atingerea acestuia ar însemna că 95% dintre persoanele cu HIV își cunosc starea, 95% dintre cei diagnosticați iau medicamente pentru HIV și pentru 95% dintre cei tratați medicamentele îi împiedică să răspândească infecția prin sex. Până acum, însă, nu am atins ținta: în 2022, doar 71% din totalul de 39 de milioane de persoane cu HIV din întreaga lume au ajuns în starea de a nu mai răspândi boala prin contact sexual, potrivit celui mai recent raport UNAIDS.

Îmbunătățirea accesului tinerilor la servicii de prevenire, precum și la educația sexuală – atât în școală, cât și în afara acesteia – va fi esențială pentru reducerea ratelor HIV. Medicamentul numit Cabotegravir, care este „uimitor de eficient împotriva dobândirii vaginale a HIV”, ar putea fi un instrument puternic pentru prevenirea HIV la femei, a spus Landovitz.

Instrumentele pentru a pune capăt epidemiei până în 2030 vor funcționa, dar numai dacă vor ajunge la oamenii care au nevoie de ele. „Știința este un prim pas, dar accesul general este ceea ce îi va reflecta adevăratul potențial”, au mai spus medicii. „Trebuie să ne continuăm investițiile pentru a găsi un vaccin, pentru a găsi un leac”, au concluzionat aceștia.