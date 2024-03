În cadrul summitului Microsoft Ability compania a continuat să promoveze instrumentele sale dedicate persoanelor cu dizabilități.

Microsoft a evidențiat evoluțiile și colaborările din portofoliul său dedicat produselor de asistență. O mare parte din acestea se referă la Azure AI, inclusiv la caracteristicile anunțate recent, cum ar fi descrierile audio cu ajutorul AI și studioul Azure AI, care le permite dezvoltatorilor cu dizabilități să creeze aplicații de învățare automată. De asemenea, compania a prezentat noi actualizări pentru instrumentul său Seeing AI.

În plus, Microsoft a prezentat în avanpremieră o funcție numită „Speak For Me", arată Engadget, care va fi disponibilă în cursul acestui an. La fel ca și Personal Voice de la Apple, Speak For Me îi poate ajuta pe cei care suferă de scleroză multiplă sau care se confruntă cu alte dizabilități de vorbire să folosească voci personalizate pentru a comunica, voci care sunt redate pe baza componentei neuronale. La acest proiect se lucrează de ceva timp alături de parteneri precum organizația non-profit Team Gleason, iar Microsoft a declarat că „se angajează să se asigure că această tehnologie este folosită în scopuri pozitive și că intenționează să o lanseze mai târziu în acest an".

Una dintre cele mai importante actualizări de accesibilitate care vor fi aduse în această lună este pentru Copilot - acesta va avea noi abilități de accesibilitate care le vor permite utilizatorilor să îi ceară asistentului să ruleze Live Caption și Narrator, printre alte instrumente de asistență. Funcția de asistent pentru accesibilitate anunțată anul trecut este deja disponibilă în previzualizarea pentru aplicațiile M365, precum Word, compania precizând că aceasta va ajunge în curând și la Outlook și PowerPoint.

Și în viitor inteligența artificială generativă ar putea aduce multe beneficii și cu siguranță companiile precum Microsoft vor avea un cuvânt greu de spus în modalitatea de utilizare a acesteia în beneficiul persoanelor cu dizabilități.

Sursa foto: Engadget/Microsoft