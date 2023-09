Fosta vedetă a designului Apple, Jony Ive, și directorul general al OpenAI, Sam Altman, au discutat despre proiectarea unui nou dispozitiv AI nespecificat, relatează The Information.

Nu este clar ce anume ar putea fi acest dispozitiv, dar raportul a făcut ca mulți oameni de pe rețelele de socializare și din presă să speculeze despre o reimaginare a unui smartphone care se bazează în mare măsură pe inteligența artificială generativă. Alții cred că dispozitivul ar putea fi cu totul altceva.

Știrea, dezvăluită inițial de The Information și relatată ulterior de The Verge și Reuters, este, în mod cert, săracă în detalii. După cum subliniază The Verge, nu este clar dacă dispozitivul propus ar fi un produs OpenAI, un dispozitiv produs de o altă companie și nici măcar dacă dispozitivul va fi lansat cu adevărat.

„Având în vedere implicarea lui Ive, cel mai probabil va fi vorba de un fel de dispozitiv pentru consumatori, cum ar fi un telefon reimaginat", scriu Jessica Lessin și Stephanie Palazzolo pentru The Information. „O posibilitate este ca OpenAI să își construiască propriul sistem de operare. Imaginați-vă un sistem de operare nativ AI care ar putea genera aplicații în timp real pe baza a ceea ce crede că are nevoie utilizatorul său, sau unul care ascultă conversațiile din apropiere și extrage automat informații relevante pentru utilizator."

