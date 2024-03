„Dunele stelare” înalte, cu multe brațe, sunt comune în deșerturile din întreaga lume, dar oamenii de știință știu puține despre istoria acestor formațiuni.

O astfel de dună din deșertul Sahara s-a format în mai puțin de o mie de ani, arată o nouă cercetare.

Studiul, publicat pe 4 martie în revista Scientific Reports și citat de LiveScience, este unul dintre relativ puținele care analizează aceste așa-numite „dune stelare”, care sunt cele mai înalte dune de pe Pământ. Denumite după formele lor cu brațe multiple, dunele stelare se formează în locuri în care vânturile își schimbă direcția pe tot parcursul anului.

Deși aceste dune se găsesc peste tot în lume, există o singură dună stelară confirmată ca deținând recordul de vechime, datând de acum aproximativ 250 de milioane de ani în Scoția. Acest lucru se poate datora faptului că cercetătorii nu știu ce să caute pentru a identifica o dună atât de veche, au arătat specialiștii.

Aceste dune sunt greu de studiat, deoarece se află de obicei în locații îndepărtate și sunt dificil de explorat.

Duna se află în Maroc într-o zonă numită Erg Chebbi. Din fericire pentru cercetători, zona a devenit un popas turistic popular, așa că există drumuri bune și hoteluri în apropiere.

Duna în sine are o înălțime de aproximativ 100 de metri și este cunoscută de localnici sub numele de Lala Lallia. Pentru a colecta date despre dună, specialiștii au folosit un radar care pătrunde până la nivelul solului, care poate detecta mici diferențe de mărime a granulelor de nisip și conținutul de apă de sub suprafața dunei. Această tehnică a permis cercetătorilor să construiască o imagine a straturilor interioare ale dunei.

Această privire în interiorul dunei a dezvăluit o istorie surprinzător de scurtă. „Lucrul care s-a remarcat cel mai mult a fost cât de tânără este această formațiune. Ne așteptam ca o dună de nisip care are o înălțime de 100 de metri să fie destul de veche... de mii de ani, poate zeci de mii de ani. Și s-a dovedit că această dună are doar 900 de ani vechime”, au spus aceștia.

Așadar, „duna stelară” a început să crească abia în ultimii 900 de ani, a descoperit echipa.