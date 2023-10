O rachetă cu are un instrument special de imagistică și spectroscopie la bord face o călătorie în spațiu pentru a încerca să capteze cât mai multe date despre o rămășiță de supernovă admirată de mult timp de astronomi și aflată în constelația Cygnus. Ținta sa, un nor masiv de praf și gaz cunoscut sub numele de Bucla Cygnus, a apărut după explozia unei stele în urmă cu aproximativ 20.000 de ani – și încă se extinde.