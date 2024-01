Dacă există într-adevăr semne de viață pe Marte, există o șansă ca roverul Perseverance să le fi descoperit deja.

Imaginile radar subterane că acesta caută în locul perfect pentru viața microbiană fosilizată. În timp ce robotul explorator, poreclit Percy, se deplasează pe un peisaj vechi de trei miliarde de ani, instrumentele sale au confirmat faptul că cel puțin un crater de pe Marte a fost umplut cu apă cu mult timp în urmă.

Oamenii de știință au bănuit că acest crater numit Jezero a conținut cândva un sistem care amintea de o deltă, deoarece suprafața sa prezintă semnele unui lac uscat, alimentat de un râu antic. Acesta este motivul pentru care un rover marțian a fost trimis să investigheze craterul în februarie 2021.

Acum că cercetătorii pot privi sub exteriorul prăfuit al lui Jezero, ei sunt mai entuziasmați ca niciodată de posibilitatea ca Percy să fi cules deja semne de viață extraterestră.

Dintre toate cele șapte unelte de la bordul Perseverance, radarul care pătrunde în sol sol, numit pe scurt RIMFAX, este poate cea mai mare „superputere” a sa. Acest sistem are capacitatea de a detecta gheața, apa dulce ori sărată la mai mult de 10 metri sub suprafața prăfuită.

Pentru o bună parte a anului trecut, Perseverance s-a plimbat de-a lungul marginii de vest a craterului Jezero și își folosea radarul pentru a sonda suprafața de dedesubt. Datele pe care le-a colectat au oferit acum o perspectivă fără precedent sub suprafața marțiană, chiar în locul în care oamenii de știință bănuiesc că ar fi fost un lac.

Imaginile subterane sugerează cu tărie că bănuiala a fost corectă. Sub presupusa fostă deltă, o echipă internațională de cercetători a găsit dovezi că acest crater vechi de 4 miliarde de ani, creat de impactul cu asteroizi, a fost umplut ulterior cu sedimente și roci mai tinere.

Descoperirile susțin datele RIMFAX anterioare dintr-o locație separată, care au relevat pante neașteptate în straturile de sedimente depuse în crater. Aceste sedimente mai tinere ar fi putut fi transportate în crater prin apă sau activitate vulcanică, dar noile date radar colectate de robotul Percy sugerează că prima ipoteză este mai probabilă.

Acest lac ar fi putut ocupa o bucată considerabilă din craterul Jezero, eventual întinzându-se pe o suprafață de până la 7 kilometri, deși este nevoie de explorare suplimentară pentru a confirma acest lucru. Pe măsură ce lacul s-a retras, a creat o zonă asemănătoare unei delte.

Dacă Marte are ceva în comun cu Pământul, un astfel de mediu umed de lungă durată ar fi un loc ideal pentru formarea vieții microbiene. Unele dintre rocile și praful pe care Percy le-a adunat chiar prezintă semne interesante ale compușilor organici. Dar până când nu este trimisă o misiune pentru a colecta mostre, este imposibil de spus dacă acești compuși provin din surse biologice sau geologice.