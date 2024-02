Se știe că doar unele animale înțeleg ideea de permanență a obiectului - faptul că ceva încă există chiar și atunci când nu este vizibil.

Păsările-rinocer (Anthracoceros albirostris) sunt una dintre puținele specii cu o înțelegere avansată a acestui fapt, confirmă un nou studiu. Este o abilitate inteligentă care este utilă atunci când femelele care clocesc se așează în golurile copacilor, bazându-se pe partenerul lor pentru a le aduce mâncare.

Pentru a-și depune și a-și îngriji ouăle în siguranță, femelele se înconjoare în refugiul lor cu bucăți de noroi, salivă, fructe și scoarță și lasă doar o fantă îngustă prin care să primească mâncarea.

Pentru ca orice urmaș din interior să supraviețuiască, masculii din această specie trebuie să înțeleagă că partenera lor încă există chiar și atunci când nu o pot vedea.

„Din perspectivă evoluționistă, capacitatea de a reprezenta alte animale și obiecte atunci când acestea nu sunt vizibile oferă avantaje adaptative mari în activități precum procesul de hrănire”, explică psihologii Ruitong Yao și Elias Garcia-Pelegrin de la Universitatea Națională din Singapore într-un nou studiu.

Cu toate acestea, în afară de papagalii foarte deștepți, nicio altă păsăre nu era cunoscută anterior ca având o permanență a obiectelor în aceeași măsură ca primatele. În timp ce alte specii de păsări au fost testate, au ajuns doar în stadiul patru din cele șase etape de dezvoltare observate la copiii umani.

Pentru a vedea cât de avansate sunt abilitățile de permanență a obiectelor ale hornbills, Yao și Garcia-Pelegrin au pus la încercare șase dintre păsările rinocer.

În etapa a cincea, păsările au văzut o recompensă plasată sub o cană, apoi s-au mutat în altă ceașcă. Indicând ceașca în care a ajuns gustarea, păsările au demonstrat o înțelegere a deplasării vizibile.

Toate cele șase păsări testate de cercetători au reușit să atingă acest nivel de permanență a obiectelor, primind gustarea ca pe o recompensă binemeritată.

Dar doar trei dintre ele au ajuns la stadiul șase: deplasarea invizibilă. Pentru această etapă, păsările nu au apucat să vadă gustarea mișcându-se de la o ceașcă la alta. În schimb, ea a fost ascunsă sub o cutie mică, roșie și apoi mutată sub o ceașcă mai mare. Când cutia roșie a fost scoasă de sub ceașcă și s-a arătat că era goală, unele păsări și-au dat seama că mâncarea trebuie să fi fost lăsată în urmă sub ultima ceașcă, deși nu au văzut în mod direct că se întâmplă asta.

Descoperirile echipei sugerează că păsările rinocer ar putea fi un grup trecut cu vederea de specii de păsări foarte inteligente. Acum sunt necesare cercetări suplimentare pentru a vedea dacă au și alte abilități cognitive care rivalizează și cu cele ale papagalilor.