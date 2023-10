Probele prelevate din picturile iconice ale lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa și Cina cea de Taină, sugerează că renumitul artist renascentist s-a jucat cu substanțe chimice, provocând formarea unui compus toxic rar în operele sale de artă.

El a experimentat cu oxidul de plumb, cauzând formarea unui compus toxic într-un strat de sub pictura emblematică Mona Lisa, sugerează o nouă cercetare publicată recent în Journal of the American Chemical Society și citată de The Independent.

Cercetări anterioare au arătat că multe picturi de la începutul anilor 1500, inclusiv Mona Lisa, au fost realizate pe panouri de lemn care necesitau un „strat de bază" gros de vopsea înainte de a fi adăugate operele de artă. În timp ce alți artiști ai vremii foloseau de obicei grund - un compus derivat din ipsos - da Vinci a experimentat pe scară largă, spun oamenii de știință, inclusiv cei de la CNRS din Franța. Aceștia arată că artistul a început unele dintre operele sale de artă prin așternerea unor straturi groase de pigment alb de plumb și prin infuzarea uleiului cu oxid de plumb - un pigment portocaliu care conferea proprietăți specifice de uscare a vopselei de deasupra.

De asemenea, a folosit o tehnică similară și pe peretele de sub Cina cea de Taină, despre care cercetătorii spun că este o abatere de la tehnica tradițională de pictură murală în frescă, folosită în acea perioadă.

Oamenii de știință au evaluat o probă minusculă care a fost obținută anterior dintr-un colț ascuns al „Giocondei", precum și 17 astfel de probe prelevate de pe suprafața operei „Cinei Cea de Taină".

Studiul a constatat că straturile de bază ale acestor opere de artă nu conțineau doar ulei și plumb, ci și un compus de plumb mult mai rar: [Pb5(CO3)O(OH)2]. În timp ce acest material nu fusese detectat anterior în picturile Renașterii italiene, cercetătorii spun că a fost găsit în picturile ulterioare ale lui Rembrandt din anii 1600.

Deși se știe că artiștii au adăugat oxizi de plumb la pigmenți pentru a-i ajuta să se usuce, această tehnică nu a fost dovedită experimental pentru picturile din vremea lui da Vinci.