Răspunsul la criza climatică ar putea să fi fost ascuns dintotdeauna chiar sub suprafața planetei. Aceasta este ipoteza pe care o ridică descoperirile tot mai numeroase de depozite subterane vaste de „hidrogen alb” din întreaga lume.

Arderea hidrogenului produce doar căldură și apă și atrage investiții de miliarde de dolari, în timp ce țările se grăbesc să se debaraseze de combustibilii fosili.

Dar nu toate tipurile de hidrogen sunt realizate la fel, iar industria energetică folosește o scară cromatică pentru a indica durabilitatea acestuia. Cel mai des întâlnit este „hidrogenul gri", produs cu ajutorul combustibilului fosil, gazul natural. „Hidrogenul albastru" este creat în același mod, dar captează emisiile de carbon, „hidrogenul verde" este produs prin utilizarea energiei curate pentru a descompune apa. După cum sugerează și numele, acesta din urmă este cel mai sigur de folosit, dar este scump și produs în cantități mai mici.

Există apoi „hidrogenul alb” - cunoscut și sub numele de hidrogen „natural”, „de aur” sau „geologic” - care nu trebuie eliberat de alte elemente, cum ar fi oxigenul, prin utilizarea unor cantități mari de energie electrică.

Multă vreme, mulți oameni de știință au crezut că depozitele mari de hidrogen alb nu sunt posibile - dar acum se crede că milioane de megatone de acest tip sunt depozitate în scoarța terestră. Acest lucru are potențialul de a satisface cererea globală de hidrogen timp de mii de ani, a declarat geologul Geoffrey Ellis de la USGS, un expert în domeniul hidrogenului alb, arată The Independent.

Pionierii hidrogenului alb susțin, de asemenea, că acesta ar putea fi produs la costuri mult mai mici decât alți compuși similari. De exemplu, acesta poate fi de două ori mai ieftin decât cel mai accesibil hidrogen verde, potrivit Natural Hydrogen Energy, un start-up cu sediul în SUA.

Până de curând, a trecut relativ neobservat faptul că hidrogenul alb a fost deja exploatat în lumea reală. Bourakébougou, un sat izolat din Mali, o țară fără ieșire la mare din Africa de Vest, își asigură alimentarea cu energie electrică cu hidrogen alb de peste un deceniu. Descoperirea a fost făcută după ce un om de afaceri local a adus o firmă de consultanță canadiană pentru a testa un puț de apă care luase foc atunci când un muncitor și-a aprins o țigară lângă el.

Compania respectivă, Hydroma, spune că sursa conține 98% hidrogen gazos și că este prima producție de electricitate din lume din hidrogen alb fără emisii de carbon prin ardere directă.

Inevitabil, există și o „capcană” - iar nefericitul fumător din Bourakébougou oferă primul indiciu. Hidrogenul este mult mai inflamabil decât gazul natural și poate provoca incendii și explozii dacă nu este manipulat corespunzător. Deoarece gazul este atât de ușor, nu se pot adăuga mirosuri cunoscute pentru a alerta oamenii cu privire la eventualele scurgeri, la fel cum un miros care conține sulf „dă alarma” în cazul gazului natural și al propanului.

O altă necunoscută a hidrogenului, în general, este impactul pe care îl are asupra încălzirii planetei noastre, deja supraîncălzite.

Iar acestea nu sunt singurele provocări care trebuie depășite. Urmează găsirea efectivă a materiei prime - deoarece multe dintre depozitele mari descoperite până acum au fost găsite din întâmplare.

Cea mai mare acumulare de hidrogen alb de până acum a fost găsită din greșeală în Franța, în această vară, de către oamenii de știință care studiau metanul dintr-un bazin minier.