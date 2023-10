Pe măsură ce Homo sapiens a migrat în Eurasia în urmă cu mai bine de 70.000 de ani, o mare parte a continentului era deja locuită de oameni de Neanderthal, care împărtășeau un strămoș cu noi, dar petrecuseră aproximativ jumătate de milion de ani rătăcind în diverse zone.

Nu știm multe despre relația lor în anii care a urmat, dar probabil a fost una controversată uneori. În timp ce oamenii de Neanderthal au dispărut în cele din urmă, acum 40.000 de ani, am ajuns să fim pe plantă 8 miliarde și am reușit cu brio să perpetuăm specia. Cu toate acestea, în timpul suprapunerii lor din Pleistocenul târziu în Eurasia, știm că cele două specii de oameni timpurii s-au împerecheat uneori, deoarece mulți oameni de astăzi au încă urme de ADN de Neanderthal. Și potrivit unui nou studiu, această relație merge mai departe decât am crezut, cu un capitol anterior reapărând datorită unor indicii din genomul Neanderthal.

Când oamenii moderni au ajuns în Eurasia în Pleistocenul târziu, sugerează studiul, oamenii de Neanderthal care trăiau acolo aveau deja urme ale ADN-ului speciei noastre, aparent de la o întîlnire mult mai veche, necunoscută anterior, cu o descendență și mai veche de oameni moderni din punct de vedere anatomic.

Asta ar însemna că unii Homo sapiens s-au aventurat în Eurasia cu mai bine de 250.000 de ani în urmă, raportează autorii studiului, cu mult înainte de primele dovezi ale existenței oamenilor moderni de pe continent. Pentru context, analiza fosilelor indică faptul că specia noastră a evoluat în Africa cu doar 300.000 de ani în urmă.

„Am găsit acest indiciu al încrucișării străvechi, în care genele au trecut de la oamenii moderni antici la oamenii de Neanderthal”, spune Alexander Platt, un biolog evoluționist la Universitatea din Pennsylvania. „Acest grup de indivizi a părăsit Africa acum între 250.000 și 270.000 de ani. Erau un fel de veri ai tuturor oamenilor care sunt în viață astăzi și semănau mult mai mult cu noi decât cu oamenii de Neanderthal”, spune Platt.

Oamenii moderni timpurii care au ajuns în Eurasia au dispărut ulterior, notează cercetătorii, iar oamenii de Neanderthal au continuat să domine continentul timp de încă 200.000 de ani. Ascunse în genomul lui Neanderthal, totuși, erau rămășițe din această încrucișare antică. Pentru a dezvălui acest lucru, autorii studiului au urmat mai întâi indiciile descoperite într-un alt studiu recent, care a găsit fragmente de ADN asemănătoare cele ale omului de Neanderthal în mai multe populații umane din Africa de astăzi.

Acest lucru a fost surprinzător, deoarece majoritatea încrucișărilor dintre oamenii moderni și oamenii de Neanderthal au avut loc probabil în Eurasia. A ridicat, de asemenea, întrebări despre modul în care ADN-ul specific indivizilor din Neanderthal, asociat în mod obișnuit cu ascendența eurasiatică, ar putea fi aparent abundent în Africa.

Pentru a aborda acest lucru, oamenii de știință au analizat o gamă mai largă de genomuri moderni, reprezentând 180 de persoane din 12 populații diverse genetic din Botswana, Camerun, Etiopia și Tanzania. Cercetătorii le-au comparat cu un genom de Neanderthal de la un individ care a trăit în Munții Altai din Rusia cu aproximativ 120.000 de ani în urmă.

Folosind o nouă tehnică statistică, cercetătorii au investigat când și cum au intrat genele în aceste populații. Oamenii moderni au moștenit gene de la neanderthalieni și i-au adus înapoi în Africa? Sau specia noastră a dat aceste gene neandertalienilor mai întâi?

Mostrele de ADN au fost găsite în fiecare populație testată, ceea ce arată că sunt răspândite în Africa. Cea mai mare parte a acestui ADN „asemănător lui Neanderthal” nu provine însă de la oamenii de Neanderthal, ci de la oamenii moderni antici care au migrat din Africa în Eurasia cu aproximativ 250.000 de ani în urmă.

Pe măsură ce noii veniți s-au încrucișat cu oamenii de Neanderthal, aceștia au lăsat o moștenire genetică: până la 6% din genomul omului Neanderthalului provenea de la membrii timpurii ai speciei noastre, raportează cercetătorii.

Studiul a revelat, de asemenea, dovezi că, în anumite populații, genele de Neanderthal au fost aduse de oameni care migrau înapoi în Africa din Eurasia, unde strămoșii lor se încrucișaseră probabil cu oamenii de Neanderthal.